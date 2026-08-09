Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü
Kahramanmaraş'ın Rasim Özdenören Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgeye 6 ilk müdahale aracı, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 85 personel sevk edilirken, hava destekli helikopterlerle yapılan çalışmalar sonucu alevler söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
KAHRAMANMARAŞ'ta orman yangını çıktı. Alevler, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.
Rasim Özdenören Mahallesi'nde, saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla Kahramanmaraş Orman işletme Şefliği, bölgeye 6 ilk müdahale aracı, 10 arazöz ve 5 su ikmal aracı ile birlikte 85 personel sevk etti. Havadan da 2 yangın söndürme helikopterinin yer ekibine destek verdiği çalışmalar sonunda alevler söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı