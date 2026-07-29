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Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını söndürüldü

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını söndürüldü
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Tahirbey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 1 helikopter, 7 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 2 itfaiye ve 40 personelle müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürülerek soğutma çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA
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