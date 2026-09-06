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Çiftçiler akdarıyı korumak için amfiyle nöbet tutuyor

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Kahramanmaraş'ta çiftçiler, hasat öncesi serçelerin zarar verdiği akdarıyı korumak için tarlalara kurdukları amfilerle yüksek ses çıkararak gün boyu nöbet tutuyor. Kuşların yöntemlere alışması nedeniyle her yıl yeni bir yöntem deneyen üreticiler, bu yıl ses sisteminden olumlu sonuç aldı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çiftçiler, hasadına günler kalan akdarıyı (kuş yemi) serçelerden korumak için tarlalarının başına kurdukları büyük amfilerden gün boyunca yüksek ses çıkararak nöbet tutuyor.

Sağlık Ovası'nda yaklaşık 1500 dekar alanda akdarı yetiştiren çiftçiler, başakların oluşmasının ardından yaklaşık 40 gün boyunca ürünlerini kuşlardan korumaya çalışıyor.

Özellikle serçelerin akdarıya yoğun ilgi göstermesi nedeniyle tarlalarda hasat öncesi hareketlilik yaşanıyor. Üreticiler, ürünlerini korumak için günün erken saatlerinden itibaren tarlalarının yolunu tutuyor.

Kuşları uzaklaştırmak için önceki yıllarda korkuluk, siren, motosiklet ve dron gibi farklı yöntemlere başvuran çiftçiler, kuşların zamanla kullanılan yöntemlere alışması üzerine her yıl yeni bir yöntem deniyor.

Bu yıl ise daha yüksek ses çıkaran amfileri devreye sokan çiftçiler, tarlaların farklı noktalarına kurdukları ses sistemleriyle gürültü çıkararak serçelerin akdarı üzerine konmasını??????? engellemeye çalışıyor.

Kuşlar yöntemlere alışıyor

Çiftçilerden Cemal Gemci, AA muhabirine, akdarı yetiştirmenin kolay, ürünü korumanın ise zor olduğunu söyledi.

Akdarının fazla su ve gübre istemediğini belirten Gemci, buna karşın kuşların verdiği zararın üreticileri zorladığını ifade etti.

Tarlalarını korumak için korkuluk yaptıklarını, farklı sesler çıkardıklarını ve çeşitli yöntemler denediklerini anlatan Gemci, bu yıl kullandıkları ses sisteminden olumlu sonuç aldıklarını söyledi. Kuşların zamanla kullanılan yöntemlere alıştığını belirten Gemci, şunları kaydetti:

"Her sene farklı oluyor. Kuşlar sese ve adama alışıyor, bağırıyorsun kaçmıyor. Bu nedenle her yıl farklı bir şey deniyoruz. Bu sene ses sistemini denedik, faydasını da gördük. Seneye de inşallah gaz balonlarını (helyum gazıyla şişirilmiş renkli balonlar) deneyeceğiz. İnşallah onun da faydasını görürüz."

Gemci, hareketli ve dikkat çekici görüntü oluşturan gaz balonlarının rüzgarla hareket etmesiyle kuşların ürkütülerek bölgeden uzaklaştırılmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kuşları ürkütüyor, zarar vermiyorlar

Üreticilerden Halil Oğul, kuşların akdarıyı çok sevdiğini belirterek, hasat öncesinde ürünlerini korumak için farklı yöntemlere başvurduklarını söyledi.

Geçmişte kuşları uzaklaştırmak için ses bombası, sapan, havai fişek ve tenekelerle davul çalma gibi yöntemler kullandıklarını anlatan Oğul, tarlaların çeşitli bölgelerine korkuluklar da yerleştirdiklerini ifade etti.

Korkulukların da zamanla etkisini yitirdiğini belirten Oğul, bu yıl düğünlerde kullanılan büyük amfileri denemeye karar verdiklerini söyledi.

Oğul, kuşları sevdiklerini ve onlara zarar vermek istemediklerini vurgulayarak, amaçlarının yalnızca ürünlerini korumak olduğunu dile getirdi.

Üreticilerden Mustafa Gökkaya ise yaklaşık 40 gündür tarlasının ortasına yerleştirdiği römorkun üzerinde gürültü çıkararak nöbet tuttuğunu anlattı.

Serçelerin ürünlerine ciddi zarar verdiğini belirten Gökkaya, bu nedenle bazı çiftçilerin bu yıl akdarı ekmekten vazgeçtiğini söyledi.

Gökkaya, günlerdir sürdürdüğü nöbetin sonunda emeklerinin karşılığını iyi bir hasatla almak istediğini ifade etti.

Kaynak: AA
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