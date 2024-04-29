Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina kendiliğinden çöktü
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan bir binada çökme meydana geldi. AFAD ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri enkaz alanında çalışma başlattı. Polis ekipleri de güvenlik önlemi amacıyla bina önüne şerit çekti.
??????? Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki katlı boş bir bina kendiliğinden çöktü.
??????? "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde ağır hasar alan merkez Onikişubat ilçesi Şehit Evliya Mahallesi 25. Sokak'taki iki katlı binada göçük meydana geldi.
Afad ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince enkaz alanında çalışma başlatıldı.?Polis ekipleri de binanın önüne şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Bölgede tedbir amaçlı arama kurtarma çalışması yapılıyor.