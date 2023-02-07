Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (25)

ENKAZDA AĞLAYAN BEBEK, ANNESİ İLE 2 KİŞİNİN HAYATINI KURTARDI

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli ilk depremde yıkılan Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tesisler Kavşak'ta bulunan Serin 2 Apartmanı'nda sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarında 20 saat sonra mucize kurtuluşlar yaşandı. Enkaz altında bir bebeğin ağlama sesini duyan ekipler, çalışmalarını o bölümde yoğunlaştırdı. Yapılan çalışma ile bebeğin annesi sağ olarak kurtarıldı. Bebeğe ulaşılmaya çalışılırken, yaklaşık 30 dakika sonra aynı enkazdan bir erkek ile bir kadın daha sağ olarak kurtarıldı. Ardından bir erkeğin cansız bedeni çıkarıldı.Jandarma ekiplerine ait arama kurtarma köpeği de bölgeye gelerek enkazda arama çalışmalarına dahil edildi. Ekipler, bebeğe ulaşmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.