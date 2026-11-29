Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında "Dünyaları Birleştiren Edebiyat" başlıklı panel gerçekleştirildi.

"Başkasının Hikayesini Görmek ve Duymak" alt başlığını taşıyan panel, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Panelde konuşan psikiyatrist ve yazar Prof. Dr. Kemal Sayar, insanların hikaye anlatan varlıklar olduğunu belirterek, "Hikayemizi bir başkasında dinlemek istiyoruz. Hikayemizin dikkate alındığını görmek istiyoruz. Bir insana baktığımız zaman sadece bir yüz mü görüyoruz yoksa o yüzün arkasında bir içsel hayat mı görüyoruz, apayrı bir dünya mı görüyoruz? Bu işte hem psikoterapinin hem de bence edebiyatın, şiirin, hikayenin, efendim romanın konusu budur." dedi.

"Edebiyat, bize günlük bakışın ötesinde bir derinlik kazandırır"

Sayar, gündelik hayatta hikayelerine tanıklık etmedikleri insanlar hakkında kolaylıkla ön yargı geliştirebildiklerine dikkati çekerek, bir insanın yaşadıklarını ve iç dünyasını dinlemenin ona yönelik öfke ve şiddet duygularını azaltabileceğini ifade etti.

Edebiyatın bu noktada katalizör işlevi gördüğünün altını çizen Sayar, birbirinden çok farklı insanların da benzer insani deneyimler ve duygular taşıdıklarını göstererek empati kurulmasına katkı sunduğunu dile getirdi.

Sayar, edebiyatın, dünyanın farklı coğrafyalarında ve zor şartlar altında yaşayan insanların da kendilerine özgü iç dünyalarının ve hikayelerinin bulunduğunu hatırlattığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Edebiyat, bize günlük bakışın ötesinde bir derinlik kazandırır. Bu bakımdan edebiyat ve psikoloji ilişkisi üzerine düşünen yazarlar, edebiyatın empatiyi, halden bilmeyi, halden anlamayı çoğaltan bir işlevinin olduğunu vurgulamışlardır. Çok okuyan her zaman iyi olacak diye bir kaide yok. İnsanlar çok kitap okuyabilir ama yüreklerinde iyilik yoktur ve o iyiliği harekete geçirmedikleri için de okumayı araçsallaştırdıkları için de kötülüğe bir kalkan veya kötülüğün bir propagandasına da dönüştürebilirler. Edebiyat, eğer bir metaforla düşünecek olursak hayal gücümüzün kasını çalıştırır ama sonuçta o kası kullanacak ve ıstırap içindeki insanların o ağrısını, sızısını dindirecek olan biziz."

Edebiyat tarihinin dışında kalan eserler yeniden değerlendiriliyor

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış, edebiyat tarihlerinin yalnızca edebi eserleri ve yazarları kronolojik şekilde sıralayan çalışmalar olmadığını, aynı zamanda hangi isimlerin edebiyatın parçası kabul edileceğine karar veren tasnif mekanizması işlevi gördüğüne dikkati çekti.

Edebiyat tarihlerinin bazı yazarları öne çıkarırken bazılarını ise görünmez kıldığını belirten Danış, bu durumu "seçer, böler ve sıralar" ifadeleriyle özetledi.

Danış, bu seçimlerin edebiyatın ortak hafızasını şekillendirdiğini söyleyerek, araştırmacıların hangi eserlerin bu tarihlere dahil edildiğini, hangilerinin dışarıda bırakıldığını sürekli sorgulamaları gerektiğini vurguladı.

Bu duruma 1871'de yayımlanan, Ermeni harfleriyle Türkçe yazılmış Vartan Paşa'nın "Akabi Hikayesi" romanını örnek gösteren Danış, eserin uzun yıllar Türk edebiyatı tarihlerinde de Ermeni edebiyatı tarihlerinde de kendisine yer bulamadığını anlattı.

Danış, edebiyat tarihinde kadın yazarları ve şairleri değerlendirme biçiminde de eşitsizlik olduğunu belirterek, çocuk edebiyatının da edebiyat tarihlerinde yeterince temsil edilmeyen alanlardan biri olduğunu anlattı.

Yeni Türk edebiyatı tarihi üzerine yürüttükleri çalışmada bu eksiklikleri gidermeyi amaçladıklarını dile getiren Danış, farklı alfabelerle yazılmış Türkçe eserler, kadın yayın çevreleri, çocuk edebiyatı, popüler roman ve Türkiye dışında verilen edebi eserleri de çalışmaya dahil ettiklerini söyledi.

"Her kelimenin direniş, sebat, meydan okuma ve özgürlük iradesinin bir ifadesi olduğunu fark ettim"

Filistinli yazar ve şair Basem Khandakji de edebiyatın yanıtlaması gereken birtakım soruların ve aynı zamanda birtakım işlevlerinin bulunduğunu belirterek, "Edebiyatın üstlendiği bu işlev ya da görevlerin en önemlilerinden biri, insani değerlerin nasıl birleştirileceği ve insanın, bir insanla diğeri arasında ayrımcılık yapmamayı hedefleyen bir edebiyatı nasıl yazabileceğidir." dedi.

Edebiyatın aynı zamanda mesafeleri ortadan kaldırdığına işaret eden Khandakji, şöyle konuştu:

"Örneğin ben Türkiye'yi ziyaret ettiğimde, ayaklarımla Türkiye topraklarına basmadan önce edebiyat aracılığıyla, tarih aracılığıyla, Türkiye hakkında okuduğum romanlar ve şiirler aracılığıyla bu ülkeyi zaten gezmiştim. Bu nedenle İstanbul sokaklarında veya Türkiye'nin diğer şehirlerinde dolaşırken sanki daha önce buradaymışım gibi hissediyorum. Edebiyatın en önemli görevlerinden biri budur. Mesafeleri yakınlaştırmak, başka zamanlarda yaşamak ve kendimizi iyi bir şekilde ifade edebilmektir."

Khandakji, Filistin edebiyatının, Filistinlileri insanlık dışı ve şiddet yanlısı varlıklar olarak tasvir eden siyonist anlatıya karşı direniş alanı olduğunun altını çizerek, bu edebiyat aracılığıyla Filistin halkının insani kimliğini ve toprağıyla bağını görünür kılmaya çalıştıklarını, Filistin edebiyatının, Filistinlilerin yaşam hakkını ve insanlık onurunu savunan bir anlatı geliştirdiğini vurguladı.

İsrail tarafından tutuklanarak yaklaşık 20 yıldır cezaevinde kalan Khandakji, kendi deneyiminde cezaevinin iradesini ve manevi dünyasını teslim almasına izin vermediğini, gardiyanların en başından itibaren iradesini kırmaya çalıştıklarının farkında olduğunu ve bu süreçte yazının, dilin kendisi için tek sığınak haline geldiğini anlattı.

Khandakji, "Cezaevinde yazdığım her kelimenin direniş, sebat, meydan okuma ve özgürlük iradesinin bir ifadesi olduğunu fark ettim. Yazmak, beni özgürlüğe biraz daha yaklaştırırken gardiyanın ulaşamayacağı yeni dünyaların kapılarını da aralıyordu. 21 yıl boyunca yaşadığım şey buydu." diye konuştu.

"6. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri", söyleşi ve panel etkinliklerinin ardından bugün sona erecek.

Kaynak: AA