Kahramanmaraş'ta bir binanın istinat duvarı çöktü
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yağışların etkisiyle 4 katlı binanın istinat duvarı çöktü. Olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Bina ve karşısındaki müstakil ev boşaltıldı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4 katlı binanın istinat duvarı çöktü.

Beyazıtlı Mahallesi 12032/1 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın istinat duvarı, yağışların da etkisiyle 2 katlı müstakil evin bahçesine yıkıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.

Bina ve karşısındaki 2 katlı müstakil ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Polis alana güvenlik şeridi çekerken, belediye ekiplerinin incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
