Kahramanmaraş'ta 4 Büyüklüğünde Deprem

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 05.59'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı, yerin 19.74 kilometre derinliğinde meydana geldi.