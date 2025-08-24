Kahramanmaraş'ta 4 Büyüklüğünde Deprem

Kahramanmaraş'ta 4 Büyüklüğünde Deprem
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre sarsıntı, saat 05.59'da ve 19.74 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 05.59'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı, yerin 19.74 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
