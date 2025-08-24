Kahramanmaraş'ta 4 Büyüklüğünde Deprem
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre sarsıntı, saat 05.59'da ve 19.74 kilometre derinlikte gerçekleşti.
KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 05.59'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı, yerin 19.74 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel