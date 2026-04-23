Ayser Çalık Ortaokulu'nda sessiz 23 Nisan
Kahramanmaraş'ta 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Ayser Çalık Ortaokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sessiz geçti. Okul bahçesi boş kaldı, saldırıyı kınayan mesajlar ve hayatını kaybedenlerin isimleri taşındı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yurt genelindeki tüm okullarda coşkuyla kutlanırken; Ayser Çalık Ortaokulu'nun bahçesi, İsa Aras Mersinli'nin (14) düzenlediği saldırı sonrası boş kaldı. Kahramanmaraş Valiliği tarafından öğrencileri başka bir okula nakledilen Ayser Çalık Ortaokulu'nun kapısında çiçekler yer alırken; bahçenin tellerine saldırıyı kınayan mesajlar asıldığı görüldü. Ayrıca ölenlerin isimleri ile fotoğraflarının da tellerde yer aldı. Diğer yandan geride, önceki yıllarda Ayser Çalık Ortaokulu'nda kutlanan 23 Nisan fotoğrafları ve görüntüleri kaldı.