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Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç Görevden Alındı

Güncel Haberler

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç Görevden Alındı

Orman Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevinden alındı.

Orman Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevinden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de atama ve görevden alma kararları yayınlandı.

Buna göre; Erdoğan, Orman Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç'u görevden aldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Orman Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş Mustafa Koç Güncel Haberler

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