Kahramanmaraş merkezli iki deprem tüm binaları yıkarken İnşaat Mühendisleri Odası'na ait bina dimdik ayakta kaldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik ilk depremin ardından gelen 7.6'lık ikinci deprem yıkımın boyutunu iyiden iyiye artırırken, sarsıntıların ardından ortaya çıkan bir görüntü ise büyük ses getirdi. İnşaat Mühendisleri Odası'nın Kahramanmaraş İl Temsilciliği Binası'nın çevresindeki tüm binaların yıkılmasına rağmen dimdik ayakta kalması dikkatlerden kaçmadı.

6 Şubat günü saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkım, saat 13.24'te Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremle katbekat arttı.

GÖRÜNTÜ BÜYÜK SES GETİRDİ

Art arda gelen iki büyük sarsıntı şehirde büyük bir yıkıma neden olurken, Kahramanmaraş'ta deprem sonrası kaydedilen bir görüntü ise özellikle sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

DUVARLARINDA BİLE EN UFAK BİR ÇATLAK YOK

Kahramanmaraş'ta yıkılan onlarca binanın arasında İnşaat Mühendisleri Odası'nın Kahramanmaraş İl Temsilciliği Binası'nın dimdik ayakta olduğu görülürken, duvarlarında bile en ufak bir çatlağın bulunmadığı dikkatlerden kaçmadı.