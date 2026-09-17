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Kahramanmaraş merkezli "araç dolandırıcılığı" operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

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Kahramanmaraş merkezli 3 ilde, filo şirketi üzerinden araç satma bahanesiyle 14 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde, filo şirketi üzerinden araç satma bahanesiyle 14 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "Nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik" suçlarının önlenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, filo üzerinden uygun fiyatlı sıfır araç temin etme bahanesiyle, araç almak isteyen müşterilerden veya yatırımcılardan para toplandığını ancak 2025 yılı başlarından itibaren bedeli ödenen araçların sahte proforma ve dekontlar ile oyalanmak suretiyle müştekilere teslim edilmediğini belirledi.

Ekiplerce, Kahramanmaraş, İstanbul ve Kayseri'de tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda cep telefonu, sim kart, bilgisayar kasası, araç ruhsatları, noter satış belgeleri ile 64 bin lira ele geçirildi.

6 milyar 295 milyon liralık işlem hacmine sahip oldukları tespit edilen şüpheliler ve irtibatlı oldukları şirketlere ait yaklaşık değeri 145 milyon lira olan 14 araca, 5 konuta, toplam 77 bin metrekare yüzölçümüne sahip 4 tarla hissesine, 6 gerçek kişi ve 2 tüzel kişinin banka ve sanal para hesaplarına el konuldu ve bloke kararı alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA
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