Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı

Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır ve çekicilere kapatıldı. Karayolu ekipleri, ulaşımı yeniden sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, Elbistan-Kayseri ve Adıyaman-Kahramanmaraş yollarında da benzer önlemler alındı.

Kar yağışının etkisini artırması üzerine Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu tır ve çekicilerin geçişine kapatıldı. Karayolları ve belediye ekipleri, yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Edebiyat Yolu mevkisinde önlem alan bölge trafik ekipleri, otobüs, tır ve diğer araçların geçişine izin vermiyor.

Öte yandan Elbistan-Kayseri ile Adıyaman- Kahramanmaraş kara yollarında da kar ve tipi nedeniyle tır ve çekicilerin geçişi durduruldu.

Tır şoförlerinden Güner Sönmez, AA muhabirine, yaklaşık 4 saattir yolda beklediğini belirterek, Hatay'dan yüklediği mandalinaları Rusya'ya götürdüğünü söyledi.

Yusuf Öztürk ise Osmaniye'nin Bahçe ilçesine maden taşıdığını, yolların kar ve tipi nedeniyle kapanması sonucu yaklaşık 4 saattir beklemek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Emniyet ekipleri, Göksun mevkisinde yolda kalan şoförlere kumanya desteği veriyor.

Kent genelinde ayrıca 285 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
