Kar yağışı nedeniyle kapanan Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde etkili olan kar nedeniyle kapanan Kahramanmaraş- Kayseri kara yolu, yeniden ulaşıma açıldı.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm araç geçişine kapatılan Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu, ekiplerin çalışmaları sonucunda yeniden açıldı.

Yolun kapalı olması nedeniyle otomobil, tır, kamyon ve çekiciler trafik ekiplerince Tekir Mahallesi ile Göksun ilçesinin farklı noktalarında bekletilmişti.

Ekiplerin, tuzlama ve kar küreme çalışmaları sürüyor.