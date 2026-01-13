Haberler

Kar yağışı nedeniyle kapanan Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde etkili olan kar nedeniyle kapanan Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu, yoğun kar yağışı ve buzlanma şartlarına rağmen ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yeniden ulaşıma açıldı.

Yolun kapalı olması nedeniyle otomobil, tır, kamyon ve çekiciler trafik ekiplerince Tekir Mahallesi ile Göksun ilçesinin farklı noktalarında bekletilmişti.

Ekiplerin, tuzlama ve kar küreme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
