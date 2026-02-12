Haberler

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlanıyor

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlanıyor
Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, kurtuluş mücadelesinin tarihsel önemini vurgulayarak yeni nesillere aktarımının önemini belirtti.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla kent genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Programlar kapsamında, Fransız işgal kuvvetlerini karşılaması sırasında teklif edilen bir kese altını reddederek, "Değil bir kese, davulumun kasnağını altınla doldursanız din gardaşımın bağrına çomağımı vurmam" sözüyle tarihe geçen kurtuluş mücadelesinin sembol isimlerinden Abdal Halil Ağa'nın torunları davullar çalarak meydanlarda dolaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AA muhabirine, böyle bir destanı yazmış ecdadın torunları olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Kurtuluş mücadelesinin 22 gün, 22 gece sürdüğünü hatırlatan Görgel, "O mücadeleyi yeni nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde zorlukları yenmiş bir şehrin çocuklarıyız. Abdal Halil Ağa bizim sembol ismimiz. Duruşu ve karakteriyle o gün ortaya koyduğu tavır hepimiz için çok kıymetli. Bugün meydanlarda o ruhu temsil etmeye devam eden torunlarını görmek bizler için ayrı bir gurur kaynağı." diye konuştu.

Görgel, Sütçü İmam, Senem Ayşe, Arslan Bey, Rıdvan Hoca ve Mehmet Ali Kısakürek gibi isimlerin de kurtuluş mücadelesinin simge şahsiyetleri arasında yer aldığını belirterek, bu tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine işaret etti.

