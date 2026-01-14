Haberler

Kahramanmaraş'ın Göksun ve Andırın ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi

??????? Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinin tamamı ile Andırın ilçesinin bazı mahallelerinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamaya göre, Göksun ilçesinde tüm eğitim kurumlarında Andırın ilçesinin ise Altınyayla Mahallesi'nde Şehit Ebubekir Sel İlk ve Ortaokulu, Geben Mahallesi'nde Yunus Emre İlkokulu, Şehit Ramazan Avcı Anadolu Lisesi, Şehit Üsteğmen Ahmet Boz Ortaokulu, Akifiye İlk ve Ortaokulu ile Rıfatiye Mahallesi Şehit Mücahit Emre İlk ve Ortaokulu'nda olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle tüm eğitim kurumlarında 15 Ocak Perşembe günü eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Göksun ilçesinde kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Kaynak: AA / Erdem Yağmur - Güncel
