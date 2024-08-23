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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem: 4 şiddetinde sallandı

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AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 11.59'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem merkez üssü Göksun'da ve 7,05 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Deprem bölgesinden tedirgin eden bir haber daha geldi. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde öğlen saatlerinde deprem oldu.

4 ŞİDDETİNDE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 11:59'da Göksun merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Ayrıca depremin 7,05 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (1)

Sihirbazın Çırağı:

Rablarına kavuştular ve kurtuldular; artık bu dünyanın kötülükleri onlara bir daha asla dokunamayacak. Devletler yırtınsalar da onlardan tek kuruş ya da tek cent vergi dahi alamayacak. Orada sizin ülkeniz yok yani sizin bulunduğunuz durumdan çok daha iyi hallerdeler. Siz ölünceye kadar ülkenizi eleştiremeyecek ve ne kadar kötü bir yaşam olsa da hep övmek zorunda kalacaksınız. Onlar için değil kendiniz için üzülün, büzülün.

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