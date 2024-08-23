Kahramanmaraş'ta korkutan deprem: 4 şiddetinde sallandı
AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 11.59'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem merkez üssü Göksun'da ve 7,05 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Deprem bölgesinden tedirgin eden bir haber daha geldi. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde öğlen saatlerinde deprem oldu.
4 ŞİDDETİNDE SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 11:59'da Göksun merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Ayrıca depremin 7,05 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.