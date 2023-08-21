Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş bir kez daha sallandı. AFAD, saat 16.54'te Göksun ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti. Deprem yerin 5.17 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Depremin merkez üssünün Acıelma-Göksun olduğunu kaydeden Kandilli, sarsıntının yerin 5 kilometre derinliğinde yaşandığını ifade etti.

VATANDAŞLAR TEDİRGİN OLDU

Deprem Göksun'un yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Öte yandan dün Göksun'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde yaşanmıştı.