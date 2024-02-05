Kahramanmaraş'ın Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun Evde Ölü Bulundu

Kahramanmaraş'ın Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun'un başından vurulmuş şekilde evinde ölü bulunmasına ilişkin adli soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugün Ekinözü Kaymakamımız Mesut Coşkun maalesef evinde hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır" dedi.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun başından vurulmuş bir şekilde bugün evinde ölü bulundu. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugün Ekinözü Kaymakamımız Mesut Coşkun maalesef evinde hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden Kaymakamımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum" açıklamasını yaptı.

Kahramanmaraş Valiliği de şu açıklamayı paylaştı:

"Bugün saat 09.30 sıralarında Ekinözü Kaymakamımız Mesut Coşkun'un evinde hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olayla ilgili geniş çaplı adli tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden Kaymakamımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."