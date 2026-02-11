Haberler

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlandı

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlandı
Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Gülmüş, Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Buradaki törenin ardından Şeyhadil Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret eden protokol üyeleri, mezarlara karanfil bıraktı, dua etti.

Program kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tiyatro ekibi tarafından Uzunoluk Caddesi'nde Sütçü İmam olayı canlandırıldı, katılımcılara süt ikramında bulunuldu.

Daha sonra Vali Ünlüer ve beraberindekiler, Dulkadiroğlu ilçesindeki Sütçü İmam Türbesi'ni ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Protokol üyeleri ayrıca bir alışveriş merkezinde açılan "Kadın Oradaydı" adlı sergiyi gezdi.

Etkinliklere İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Burak Gül, ilçe belediye başkanları, gaziler, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
