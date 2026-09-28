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Kahramanmaraş Göksun'da Göksun Belediyesi Hayvan Borsası şap nedeniyle kapatıldı

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Kahramanmaraş Göksun'da Göksun Belediyesi Hayvan Borsası şap nedeniyle kapatıldı
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Kahramanmaraş Göksun'da Göksun Belediyesi Hayvan Borsası, şap hastalığı nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Belediye, hayvan sağlığını korumak ve hastalığın yayılmasını önlemek için borsanın ikinci bir emre kadar kapalı kalacağını bildirdi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde Göksun Belediyesi Hayvan Borsası, şap hastalığı nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla borsanın ikinci bir emre kadar kapatıldığı belirtildi.

Borsanın yeniden faaliyete geçeceği tarihin yetkili makamların değerlendirmesi sonrası duyurulacağı kaydedildi.

Kaynak: AA
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