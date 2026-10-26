Kahramanmaraş Elbistan'da silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Güneşli Mahallesi'nde S.Ç. (41) ile A.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.K. silahla S.Ç. ile yanındaki ismi öğrenilemeyen arkadaşına ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan S.Ç. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA