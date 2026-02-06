Haberler

Gaziantep'te depremde ölenlerin mezarları başında hüzün; yakınları karanfil bıraktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde, Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki mezarlıklar hüzünle doldu. Yakınlarını kaybedenler, mezarları ziyaret ederek gözyaşı döktü ve dualar etti.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde mezarlıklarda hüzün hakim oldu. Depremde yakınlarını kaybedenler gözyaşı dökerken, mezarlarına da karanfiller bıraktı.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en fazla etkilenen illerden Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, felaketin 3'üncü yıl dönümünde vatandaşlar yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. Duygusal anların yaşandığı mezarlıkta Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Sabah erken saatte başlayan mezarlık ziyaretlerine Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil de katıldı. Cemil ve beraberindekiler, depremde yaşamını yitirenlerin aile yakınlarına başsağlığı diledi. Ziyaretlerin ardından mezarlıkta Mevlid-i Şerif okundu. Aileler ise yakınlarının mezarları başında uzun süre bekledi, gözyaşı döküp, dualar etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
