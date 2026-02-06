Haberler

Hakkari'de 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler anıldı

Hakkari'de 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler, Hakkari'de düzenlenen programla anıldı. Merkez Ulu Cami'de yapılan etkinlikte mevlid-i şerif okunarak dua edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler, Hakkari'de anıldı.

Merkez Ulu Cami'de düzenlenen programda mevlid-i şerif okundu, ilahiler seslendirildi.

Depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Kızılay ekiplerinin katılımcılara gül suyu, lokum ve şeker ikramında bulunduğu programa, İl Müftü Vekili Bilal Beyter ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada

Muhalefeti karşısındaki görüntü ile vurdu: İşte buradalar burada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein dosyalarından çıktı! FBI'ı zora sokacak tecavüz iddiası

Bu iddia doğruysa ABD karışır! Çoçuk yaşta başına gelenlere bakın
Genç kadının vize isyanı sosyal medyayı ikiye böldü

Kamerayı açıp hüngür hüngür ağladığı konu sosyal medyayı ikiye böldü
ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti

Yıllar sonra bir ilk! Danıştay'ın Gökçek kararıyla harekete geçtiler
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Epstein dosyalarından çıktı! FBI'ı zora sokacak tecavüz iddiası

Bu iddia doğruysa ABD karışır! Çoçuk yaşta başına gelenlere bakın
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu

DEM Partili vekilin polislerin videosu için yaptığı yorum olay oldu
Altın ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih

Altında şahlanış ne zaman? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih