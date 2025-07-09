Kahramanmaraş Depremi Davasında Sanıkların Yargılanmasına Devam Edildi

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Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Pınar Apartmanı'nın sanıkları tekrar mahkemeye çıktı. 41 kişinin ölümüne neden olduğu iddia edilen sanıkların duruşması 15 Ekim'e ertelendi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Pınar Apartmanı'ndaki 41 kişinin ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka dosyadan tutuklu sanık N.K., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar O.P.Y. ve Ç.K. ile taraf avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı ise SEGBİS'te yaşanan teknik bir sorundan dolayı duruşmaya katılamadı.

Sanıklar, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 15 Ekim'e erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel
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