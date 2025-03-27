Kahramanmaraş Depremi Davasında 9 Kamu Görevlisi Hakim Karşısında

HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde Ebrar Sitesi K Blok'un yıkılması sonucu 76 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada, 9 eski kamu görevlisi ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuksuz yargılanan kamu görevlileri, mahkemede yaptıkları savunmalarda; projelerin mevzuata ve binanın amacına uygunluğunu denetlediklerini, ancak binanın statiğini etkileyecek bir görev ve sorumluluklarının olmadığını belirterek beraatlerini talep etti. Müşteki Dilber Irmak, "Biz birkaç gün sonra bayram yapacağız ama nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Acılarımız hala çok taze" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin simgelerinden depremin ilk saniyelerinde 18 bloku yıkılan Ebrar Siteleri'nde toplam bin 480 kişi hayatını kaybetti. Can kaybının 76'sı sitedeki K Blok'ta meydana geldi.

Ebrar Sitesi K Blok'un yıkılmasıyla ilgili olarak müteahhitler Tevfik Tepebaşı, Ahmet Doğan, Atilla Öz, Lütfi Timurbanga, Nebi Koska, Mustafa Timurbanga ve Hüseyin Nar hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açılmıştı. Ayrıca, inşa sürecinde imzaları bulunan dönemin İmar İşleri Müdür Yardımcısı Hacı Mehmet Güner, İmar İşleri Müdürü ve Harita Mühendisi Fahri Yiğitoğlu, mimar Mehmet Dişçeken, makine mühendisi Çetin Hurşitoğlu, İmar İşleri Müdür Yardımcısı Osman Yaşar Dağıstanlı, inşaat mühendisi Melike Özdemir, İmar İşleri Müdürü Zeynel Abidin Şerefoğlu, inşaat mühendisi Fatih Diş ve makine mühendisi Hülya Çelik hakkında da aynı suçtan dava açıldı ve iki dosyanın birleştirilmesine karar verildi. ?

Tepebaşı: İnşaattan anlamam

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada tutuksuz yargılanan 9 eski kamu görevlisi ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, depremde hayatını kaybedenlerin yakınları, ana dosyadaki sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Ancak firari sanıklar Ahmet Doğan ve Mustafa Timurbanga duruşmaya katılmadı.

Tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, mahkemede yaptığı savunmada Ebrar Sitesi K Blok'un yapımında hiçbir görev ve sorumluluğunun bulunmadığını savundu. 17 bloktan sorumlu tutulduğunu ve tüm bloklara müdahil olmasının mümkün olmadığını ileri süren Tepebaşı, özellikle K Blok'un kooperatifinde herhangi bir yetki veya sorumluluk almadığını ifade etti. "Ben sadece üye ve usta bulma konusunda yardımcı oldum. İnşaat sürecine müdahil olmadım çünkü inşaattan anlamam" diyen Tepebaşı, bu nedenle beraatini talep etti.

Kamu görevlileri suçlamaları reddetti...

Tutuksuz yargılanan kamu görevlileri, projelerin mevzuata uygunluğunu ve binanın amacına uygun olup olmadığını denetlediklerini, ancak binanın statiğini etkileyecek bir görev ve sorumluluklarının bulunmadığını savunarak beraatlerini talep ettiler.

Müştekiler ise kamu görevlilerinin attıkları imzanın büyük bir sorumluluk taşıdığını vurgulayarak tutuklu yargılanmalarını talep etti. Depremde ikisi oğlu olmak üzere yedi yakınını kaybeden Dilber Irmak, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek en ağır cezayı almalarını istedi ve "Biz birkaç gün sonra bayram yapacağız ama nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Acılarımız hala çok taze" dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 10 Temmuz'a erteledi.