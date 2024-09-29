Kahramankazan'da Üçüncü 'Köy Kahvaltısı' Programı Gerçekleştirildi

Kahramankazan Yönetici ve Bürokratlar Derneği tarafından organize edilen "Köy Kahvaltısı'" programının bu yıl üçüncüsü düzenlendi.

Kahramankazanlı iş insanı Metin Kocabaş'ın ev sahipliğinde Güvenç Mahallesi'nde gerçekleşen programa çeşitli kamu ve özel sektörde görev yapan çok sayıda dernek üyesi bürokrat, iş adamı ve akademisyen katıldı.

Açılış ve selamlama konuşmalarının ardından katılımcılar sırayla söz alarak kendisini tanıttı, Kahramankazan ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Programda Oğuz Seymen Ekibi de Ankara yöresi halk oyunlarından oluşan bir gösteri sundu. Seymen ekibinin oyunlarına katılımcılar eşlik etti.

Kahvaltı programı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.