Kahramankazan'da tarım kursunu tamamlayan 37 kursiyere sertifika verildi

Kahramankazan'da Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Tarım Orman Müdürlüğü işbirliğinde açılan kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları törenle verildi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü binasında düzenlenen sertifika törenine Kaymakam Mustafa Yılmaz, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Ankara İl Tarım Orman Müdür Yardımcısı Zeki Sadak ve kursiyerler katıldı.

Halk Eğitim Merkezi olarak ilçenin farklı noktalarında çeşitli kurslar açmaya devam ettiklerini belirten Muzaffer Yılmaz, "Bu kurslardan biri de tarım ve hayvancılık alanında açtığımız kurslardır. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlediğimiz kursları 28 kadın ve 9 erkek olmak üzere toplam 37 kursiyerimiz başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanmıştır." dedi.

Ankara İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Zeki Sadak ise konuşmasında, bakanlık olarak son dönemde özellikle "gıda güvenliği" konusuna önem verdiklerini belirtti.

Gıdanın temelinin tarla ve çiftlik olduğunu ifade eden Sadak, üretim aşamasından sofraya ulaşana kadar tüm süreçlerde gerekli tedbirleri aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak vatandaşlarımıza, çiftçilerimize, yetiştiricilerimize ve tüm sektöre güvenilir gıda sunmayı temel ilke edindik. Bu amaç doğrultusunda, gıda güvenliğinin sağlanması açısından iki önemli konu öne çıkıyor. Gıdaların insan sağlığına zarar verecek unsurlardan arındırılarak güvenli bir şekilde sofralara ulaşmasını sağlamak büyük önem taşıyor. Bu iki konuya hassasiyet gösterilerek kurslar düzenlenmesi de bizim açımızdan son derece önemli."

Konuşmaların ardından ilçe protokolü tarafından kursiyerlere sertifikaları verildi.

Kaynak: AA