"Bir Alperen Turasan Bey ve Kahramankazan'ın Tarihi Şahsiyetleri" kitabının tanıtımı yapıldı

Kahramankazan Yönetici ve Bürokratlar Derneği tarafından hazırlanan 'Kahramankazan'da Bir Alperen Turasan Bey ve Kahramankazan'ın Tarihi Şahsiyetleri' kitabının tanıtımı, seymen gösterisiyle birlikte gerçekleştirildi. Etkinlikte, yerel tarih ve kültür üzerine yapılan çalışmaların önemi vurgulandı.

Kahramankazan Yönetici ve Bürokratlar Derneğince hazırlanan " Kahramankazan'da Bir Alperen Turasan Bey ve Kahramankazan'ın Tarihi Şahsiyetleri" isimli kitabın tanıtımı gerçekleştirildi.

Kahramankazan Belediyesi Kumpınar Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlik, seymen gösterisiyle başladı.

Kahramankazan Yönetici ve Bürokratlar Derneği Başkanı Mustafa Cantürk, yaptığı konuşmada, ilçenin tarihine ışık tutan bir eseri okuyucuyla buluşturmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Cantürk, "Bu topraklardan yetişen akademisyenler doğdukları topraklara bir vefa örneği sergileyerek, Kahramankazan'ın tarihi mirasını gün yüzüne çıkarılmasında önemli bir görev üstlenmişlerdir. Bu kıymetli eserin hazırlanmasında emeği gecen, bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Kırıkkale Vali Yardımcısı Veysel Çiftçi, Kahramankazan Kaymakamı Mustafa Yılmaz, Etimesgut Kaymakamı Özlem Bozkurt Gevrek, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, AFAD Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Cengiz Gevrek, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Erkan Tarhan, Çevre Şehircilik Personel Genel Müdürü İbrahim Yılmaz, Ankara Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Hayrettin İpek, Ankara Adli Tıp Kurumu Başkanı Sait Özsoy ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
