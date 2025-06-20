Kahramankazan'da Kayıp Sürücü İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi için başlatılan arama çalışması devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde kamyonuyla Sancar Mahallesi Çaypınarı mevkisine gelen Mustafa E. (60), aracının dağ yolunda kuma batması sonucu yolda kaldı.

Sürücü, kamyonu kendi imkanlarıyla kurtaramayınca Sancar Mahallesi'ne giderek mahalle sakinlerinden yardım istedi. Mahallelinin traktör ve iş makinesiyle müdahalesine rağmen araç bulunduğu yerden çıkarılamadı.

Yemek getirmek için bölgeden ayrılan mahalle sakinleri, döndüklerinde sürücüyü aracın yanında bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri sürücüye ulaşamayınca bölgeye AFAD ve Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 10 kilometrekarelik alanda dron ve iz takip köpekleriyle arama yapılmasına rağmen sürücü bulunamadı. Mustafa E'yi arama çalışması devam ediyor.