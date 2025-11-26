Haberler

Kahramankazan'da Hayır Çarşısı Açıldı, Filistinli Müslümanlara Destek Sağlandı

Güncelleme:
Kahramankazan İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı, Gazzeli ve Filistinli Müslümanlara destek olmak amacıyla hayır çarşısı düzenledi. Açılışta 702 bin 340 TL gelir elde edilerek toplanan bağış, Türkiye Diyanet Vakfı'nın Gazze hesabına aktarılacak.

Kahramankazan İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kahramankazan Şubesi tarafından, Gazzeli ve Filistinli Müslümanlara destek olmak amacıyla düzenlenen Hayır Çarşısı dualarla açıldı.

İlçe Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, hayır çarşısının açılışına Kaymakam Abdullah Selim Parlar ve ilçe protokolü, STK ve siyasi parti temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Abdullah Yalman, 1967'den bu yana büyük acılar yaşayan Filistin halkının yanında olmanın bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Yalman, "Müslüman Müslümanın kardeşidir. Filistinli kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla bu hayır çarşımızı düzenledik." ifadelerini kullandı.

Yapılan duanın ardından hayır çarşısının açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra davetliler stantları gezdi, satışa sunulan ürünler hakkında bilgi aldı, alışveriş yaptı.

Milli Egemenlik Parkı'nda açılan hayır çarşısında 702 bin 340 Türk Lirası gelir elde edildi. Toplanan para Türkiye Diyanet Vakfının Gazze ile ilgili hesabına aktarıldı.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
