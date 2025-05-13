Kahramankazan'da Engellilere Temsili Asker Kınası

Kahramankazan Belediyesi tarafından Engelliler Haftası'nda 17 genç için temsili asker kınası yapıldı.

Önce asker tıraşı olan engelli gençler için asker kınası etkinliği de düzenlendi. Aileleriyle belediye önünde toplanan engelli asker adaylarına Türk bayrağı ve "O şimdi asker" yazılı kırmızı asker şalı dağıtıldı.

Asker adayları Türk bayraklarıyla süslenen araç konvoyu ile Belediye Kumpınar Kültür Merkezi'ne geldi. Asker adaylarını burada Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu karşıladı.

Hazırlanan platform önünde gençlerle fotoğraf çektiren Başkan Çırpanoğlu kına gecesine katılan bütün aileleri masalarında ziyaret ederek sohbet etti, Anneler Günü'nü kutladı.

Meşaleler eşliğinde salona giren gençlerin kınaları Belediye Başkan Yardımcıları tarafından kına türküleri eşliğinde yakıldı, asker harçlığı verildi. Yapılan duanın ardından kınalı kuzular aileleriyle birlikte Ankara Oyun Havaları oynadı, halaylar çekti.

Çocuklarının heyecanına ortak olan, gururu ve mutluluğu bir arada yaşayan aileleri cep telefonları ile bu mutlu günü kayıt altına aldı.