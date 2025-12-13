Kahramankazan'da 'Cami Çocuk Buluşması' programı gerçekleştirildi

Haberler

Kahramankazan ilçesinde düzenlenen 'Cami Çocuk Buluşması' programına yoğun katılım sağlandı. İlçe Müftüsü Abdullah Yalman, çocukların ibadetle tanışmasının önemine vurgu yaptı ve programa hediye çekilişi ile ikramla son verildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, "Cami Çocuk Buluşması" programı organize edildi.

İlçe Müftülüğünce Ulu Cami'de gerçekleştirilen programa yoğun katılım oldu. Sabah namazının kılınmasının ardından, İlçe Müftüsü Abdullah Yalman dua etti.

Yalman, çocukların küçük yaşta ibadetle tanışmasının önemine işaret ederek, "Biz nasıl çocuklarımızın hayırlı birer evlat olmasını istiyorsak, bizler de büyüklerimize karşı hayırlı evlat olmalıyız. Göz aydınlığımız çocuklarımızın nasıl insanlar olmasını istiyorsak, biz de onlara öyle iyi örnek olmalıyız." dedi.

Çocuklar arasında hediye çekilişi yapılan program, ikramla sona erdi.

