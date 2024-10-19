Kahramankazan'da 19 Ekim Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Milli Egemenlik Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Muhtarlar Derneği Başkanı Atankey Kubat, muhtarlık müessesesinin toplumsal hayat için önemine vurgu yaptı.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Milli Egemenlik Parkı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulması sonrası İstiklal Marşı okundu.
Kahramankazan Muhtarlar Derneği Başkanı Atankey Kubat, muhtarlık müessesesinin toplumsal hayatın en önemli yapı taşlarından birisi olduğunu belirtti.
Törene, Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, muhtarlar, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.