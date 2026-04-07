Kahramankazan Belediyesi faaliyet raporu kabul edildi

Kahramankazan Belediyesi nisan ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Belediye ve Meclis Başkanı Selim Çırpanoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıda, belediyenin 2025 yılına ait faaliyet raporu tüm siyasi parti gruplarının oy birliğiyle kabul edildi.

Mart ayı meclis toplantısı tutanağının onaylanması ile başlayan toplantıda gündeme alınan 13 madde görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda 1 yıl süreyle görev yapacak encümen ve ihtisas komisyon üyeliklerinin seçimleri de yapıldı. Buna göre Atilla Atalay ve Zekeriya Erdoğan yeniden encümen üyesi olarak belirlendi.

Başkan Çırpanoğlu da oturumun idaresini Meclis Başkan Vekili CHP'li Mustafa Erol'a bırakarak görsel sunum eşliğinde son bir yıllık faaliyetlerini anlattı, muhalefetin denetim komisyon raporuna ilişkin eleştirilerini yanıtladı.

Konuşmaların ardından 2025 yılı faaliyet raporu muhalefetin eleştirilerine rağmen oy birliği ile kabul edildi.