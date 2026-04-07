Kahramankazan Belediyesi faaliyet raporu kabul edildi

Kahramankazan Belediyesi nisan ayı olağan meclis toplantısında 2025 yılı faaliyet raporu, tüm siyasi parti gruplarının oy birliğiyle onaylandı. Toplantıda ayrıca encümen üyelik seçimleri yapıldı.

Kahramankazan Belediyesi nisan ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Belediye ve Meclis Başkanı Selim Çırpanoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıda, belediyenin 2025 yılına ait faaliyet raporu tüm siyasi parti gruplarının oy birliğiyle kabul edildi.

Mart ayı meclis toplantısı tutanağının onaylanması ile başlayan toplantıda gündeme alınan 13 madde görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda 1 yıl süreyle görev yapacak encümen ve ihtisas komisyon üyeliklerinin seçimleri de yapıldı. Buna göre Atilla Atalay ve Zekeriya Erdoğan yeniden encümen üyesi olarak belirlendi.

Başkan Çırpanoğlu da oturumun idaresini Meclis Başkan Vekili CHP'li Mustafa Erol'a bırakarak görsel sunum eşliğinde son bir yıllık faaliyetlerini anlattı, muhalefetin denetim komisyon raporuna ilişkin eleştirilerini yanıtladı.

Konuşmaların ardından 2025 yılı faaliyet raporu muhalefetin eleştirilerine rağmen oy birliği ile kabul edildi.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş
Trump'ın 'İran medeniyeti bu gece yok olacak' tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Trump'ın tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan jet açıklama
Trump 'İran bu gece yok olacak' dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi

Trump "Yok olacaklar" dedi, İran'dan aynı sertlikte yanıt geldi

Yoğun bakımda bulunan Lucescu için sevenlerini üzen gelişme

Lucescu'nun sevenlerini üzen haber
Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli

Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli
Aydın’da eski belediye başkanı silahlı saldırıdan tutuklandı

Eski belediye başkanı tutuklandı! İddia çok vahim

Yüzde 93 engelli kaldı, maaş başvurusunda ikinci şoku yaşadı

Engelli maaşı için başvuru yapınca hayatının şokunu yaşadı
Yoğun bakımda bulunan Lucescu için sevenlerini üzen gelişme

Lucescu'nun sevenlerini üzen haber
Ünlü isimden bomba itiraflar: Garsondum, temizlikçiydim şimdi patronum

Ünlü isimden yıllar sonra gelen bomba itiraflar

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma