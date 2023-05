Kahraman şoför kazayı böyle önledi

Canını hiçe sayıp el freni boşalan aracı kaza yapmaktan böyle kurtardı

AYDIN Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde ulaşım hizmetleri veren bir şoför, yolda giderken el freni boşalan bir aracı görünce canını hiçe sayıp kazayı önledi. Güvenlik kamerasına an be an yansıyan görüntülerde otobüs şoförünün kahramanca hareketi görenlerin takdirini topladı.

Edinilen bilgiye göre; Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım hizmetlerini sürdürdüğü otobüslerden 09 DB 739 plakalı otobüsün şoförü Cüneyt Kibar, Işıklı-ADÜ seferini yaptığı sırada Işıklı Bulvarı üzerinde seyir Halinde iken bir firmaya ait su dağıtımı yapan ticari aracın şoförsüz bir şekilde hareket ettiğini gördü. Hiç düşünmeden otobüsü durdurup freni boşalan araca doğru koşan Cüneyt Kibar isimli otobüs şoförü herkesin şaşkın bakışları arasında şarampole uçmakta olan aracın sağ tarafındaki açık camından içeri sarkarak el frenini çekip aracı durdurmayı başardı.

İnsanlık görevini yaptığını ve o esnada düşünmeden bir refleksle hareket ettiğini belirten Cüneyt Kibar, "Işıklı'dan ADÜ Merkez Kampusu'ne seyrediyordum. Işıklı Bulvarı'nda seyir halinde iken su dağıtımı yapan bir ticari aracın direksiyonunda şoför olmadığı halde yürüdüğünü gördüm. Hemen aracımı durdurup direksiyondan inerek şarampole uçmak üzere olan araca koştum. El frenini çekerek durdurmayı başardım. Takdir edenler de oldu, canını hiçe saydın diyenler de oldu. Ancak ben insanlık vazifemi yaptım" diye konuştu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Cüneyt Kibar adlı şoförün hareketi takdir topladı.

Bu arada Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kahraman şoför Cüneyt Kibar'ın bu görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Aydın Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförümüz Cüneyt Kibar, kontrolden çıkan bir aracı son anda fark ederek büyük bir kazanın önüne geçti. Kahraman şoförümüzü duyarlı davranışından dolayı kutluyorum" ifadelerine yer verdi.