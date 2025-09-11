Haberler

Kahraman Polis, Alabora Olan Teknedeki 3 Kişiyi Kurtardı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde alabora olan bir balıkçı teknesindeki 3 kişi, polis memuru Ahmet Mutlu tarafından kurtarıldı. Zorlu koşullara rağmen teknedekilere ulaşan Mutlu, vatandaşlar tarafından alkışlandı.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde alabora olan balıkçı teknesindeki 3 kişi, denize açılan polis memuru Ahmet Mutlu tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Yeniköy sahilinde, meydana geldi. Küçük bir balıkçı teknesi, kıyıya yakın noktada su almaya başladı. Teknede bulunan 3 kişi bağırarak, sahildeki vatandaşlardan yardım talebinde bulundu. Tesadüfen bölgede bulunan Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ahmet Mutlu, çevredeki bir tekneyle denize açıldı. Zorlu hava ve deniz koşullarına rağmen alabora olan tekneye ulaşan Mutlu, teknedeki 3 kişiyi güvenli bir şekilde kıyıya çıkardı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, alabora olan tekneden kurtarılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu saptandı.

Bu sırada yaşananları takip eden sahildeki vatandaşlar, polis Mutlu'yu alkışlarla tebrik etti. Görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından kahraman polise övgü ve teşekkür mesajları paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
