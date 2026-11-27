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Kahire Yunus Emre Enstitüsü (YEE), geleneksel Türk-İslam sanatlarını Mısır'da tanıtmak amacıyla düzenlediği iki günlük "Yeni Bahar" programında kat'ı ve ebrulu cilt eserlerini sanatseverlerle buluşturdu, uygulamalı atölyeler düzenledi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde düzenlenen programın açılışında, "Bağçe" kat'ı ve "İlmin Renkleri" ebrulu cilt sergileri sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Sergide, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Türk-İslam Sanatları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Selda Kavas Afacan ile Sakarya Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Songül Ergün tarafından hazırlanan kat'ı ve ebrulu cilt sanatlarına ait 32 eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Davetliler, geleneksel Türk-İslam sanatlarının köklü mirasını ve estetik zenginliğini yansıtan eserlerle, bu sanatların inceliklerini yakından tanıma fırsatına sahip oldu.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, serginin açılışında yaptığı konuşmada, geleneksel sanatların korunmasına, yaşatılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına büyük önem verdiğini belirtti.

Sergilenen eserlerin klasik İslam sanatının yanı sıra Türk ve Mısır geleneksel sanatlarının ortak yönlerini de yansıttığına dikkati çeken Şen, Türkiye'den sonra en zengin el yazması koleksiyonunun Mısır Milli Kütüphanesinde (Darü'l-Kütüb) muhafaza edildiğini ifade etti. Şen, söz konusu eserlerin ortak kültür mirasının bir parçası olduğunu vurguladı.

Kahire YEE Koordinatörü Meliha Uysal da Enstitünün 2010 yılından bu yana Mısır'da Türkçe öğretimi, kültür ve sanat alanlarında yürüttüğü faaliyetlerle iki ülke halklarının birbirine yakınlaşmasına katkı sağladığını söyledi.

Mısırlıların Enstitü tarafından düzenlenen etkinliklere gösterdiği yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Uysal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesindeki önemine değindi.

Eserlerini Kahire'de sanatseverlerle buluşturmaktan mutluluk duyduğunu belirten Dr. Songül Ergün, şunları söyledi:

"Ebru, suyun üzerinde renklerin dansı, sabrın, emeğin ve zarafetin sanatıdır. Cilt sanatı ise bu güzelliği kitaplarla buluşturarak onu geleceğe taşır. Her iki sanat da sabrı, emeği ve estetik anlayışını içinde barındırır. Her eser, suya bırakılan bir rengin ve gönülden gelen bir dokunuşun hikayesini taşır."

Dr. Selda Kavas Afacan ise 15. yüzyıldan itibaren İslam dünyasında gelişen kat'ı sanatının, Osmanlı döneminde geleneksel Türk kitap sanatları arasında önemli bir yer edindiğini anlattı.

Afacan, "Bağçe" sergisinde doğanın estetik ve simgesel özelliklerini geleneksel kat'ı sanatının teknikleriyle yeniden yorumladığını ifade etti.

Programda kat'ı ve ebru sanatlarına yönelik uygulamalı atölyeler düzenlendi.

Etkinliklerde katılımcılara, uzman sanatçıların rehberliğinde iki sanatın temel teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.

Kaynak: AA