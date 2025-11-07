Kahire'de Ayasofya Sergisi Açıldı

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Yunus Emre Enstitüsü (YEE), "Ayasofya: İstanbul'un İncisi" adlı serginin açılışını yaptı.

Kahire Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Satiye Karaalioğlu, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Mısır ve Türkiye arasındaki kültürel ilişkilerin derinliğine vurgu yaptı.

Karaalioğlu, "Mısır ve Türkiye, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, sanatların harmanlandığı iki köklü ülke." diyerek "Ayasofya, tarih boyunca birçok kültüre ilham veren tarihi ve dini bir sembol olmayı sürdürüyor." dedi.

Etkinlikte konuşan Mansura Üniversitesi Osmanlı Mimarisi ve Türk Çalışmaları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Abdullah Atiyye Abdulhafız ise Ayasofya'nın Bizans ve Osmanlı tarihindeki önemine değindi.

Abdulhafız, "Ayasofya, Bizans İmparatorluğu'nun baş kilisesi olarak dönemin mimari ve süsleme sanatlarının tüm özelliklerini bir araya getirmiştir. Duvarlarında yer alan mozaikler yalnızca 6. yüzyıla değil, 8. 9. ve 11. yüzyıllara kadar uzanan bir sanat tarihini yansıtır." diye konuştu.

Osmanlı Devleti'nin Ayasofya'yı bir fetih sembolü olarak benimsediğini belirten Abdulhafız, Sultanlar Ayasofya'ya büyük önem verdi. Burayı minareler, şadırvanlar, kütüphaneler ve türbelerle zenginleştirerek Bizans ve Osmanlı mimarisinin iç içe geçtiği eşsiz bir külliye haline getirdi." ifadelerini kullandı.

Abdulhafız, şunları kaydetti:

"Ayasofya bugün hala ayakta ise Osmanlıların titiz korumasının bir sonucudur. İstanbul, tarih boyunca depremlerle sarsılmış bir şehir olmasına rağmen Ayasofya ayakta kalmasını, Osmanlıların sürekli bakımına borçludur."

Konuşmaların ardından açılan sergide, Ayasofya'nın farklı mevsimlerde çekilmiş 22 fotoğrafı ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.