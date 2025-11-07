Haberler

Kahire'de Ayasofya Sergisi Açıldı

Kahire'de Ayasofya Sergisi Açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır'ın Kahire kentindeki Yunus Emre Enstitüsü, 'Ayasofya: İstanbul'un İncisi' adlı sergiyi açtı. Sergide, Ayasofya'nın tarihi önemi ve kültürel ilişkiler vurgulandı. Etkinlikte, Ayasofya'nın hem Bizans hem de Osmanlı tarihindeki yerinin önemine dair bilgiler verildi.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki Yunus Emre Enstitüsü (YEE), "Ayasofya: İstanbul'un İncisi" adlı serginin açılışını yaptı.

Kahire Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Satiye Karaalioğlu, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Mısır ve Türkiye arasındaki kültürel ilişkilerin derinliğine vurgu yaptı.

Karaalioğlu, "Mısır ve Türkiye, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, sanatların harmanlandığı iki köklü ülke." diyerek "Ayasofya, tarih boyunca birçok kültüre ilham veren tarihi ve dini bir sembol olmayı sürdürüyor." dedi.

Etkinlikte konuşan Mansura Üniversitesi Osmanlı Mimarisi ve Türk Çalışmaları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Abdullah Atiyye Abdulhafız ise Ayasofya'nın Bizans ve Osmanlı tarihindeki önemine değindi.

Abdulhafız, "Ayasofya, Bizans İmparatorluğu'nun baş kilisesi olarak dönemin mimari ve süsleme sanatlarının tüm özelliklerini bir araya getirmiştir. Duvarlarında yer alan mozaikler yalnızca 6. yüzyıla değil, 8. 9. ve 11. yüzyıllara kadar uzanan bir sanat tarihini yansıtır." diye konuştu.

Osmanlı Devleti'nin Ayasofya'yı bir fetih sembolü olarak benimsediğini belirten Abdulhafız, Sultanlar Ayasofya'ya büyük önem verdi. Burayı minareler, şadırvanlar, kütüphaneler ve türbelerle zenginleştirerek Bizans ve Osmanlı mimarisinin iç içe geçtiği eşsiz bir külliye haline getirdi." ifadelerini kullandı.

Abdulhafız, şunları kaydetti:

"Ayasofya bugün hala ayakta ise Osmanlıların titiz korumasının bir sonucudur. İstanbul, tarih boyunca depremlerle sarsılmış bir şehir olmasına rağmen Ayasofya ayakta kalmasını, Osmanlıların sürekli bakımına borçludur."

Konuşmaların ardından açılan sergide, Ayasofya'nın farklı mevsimlerde çekilmiş 22 fotoğrafı ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA / Amer Fouad Fouad Solyman - Güncel
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Doğu illerini ve İstanbul'u geride bıraktı: İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz

Rakam inanılmaz! İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİbrahim:

Kripto para piyasasında kayıplarla boğuşarak geçirdiğim üç yıl beni delirtti, ancak Nelson FY platformu ve stratejisiyle çalıştıktan sonra portföyüm şu anda 347.000 dolar. Telegram'da (Nildatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim, pişman olmayacaksınız!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Alman model Diana Fast, Miss Universe 2025'ten çekildi ve nedenini açıkladı

Ünlü model yarışmadan çekildiğini duyurdu, nedeni dikkat çekti
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek

Paranın patronundan milyonlarca kiracının yüzünü güldürecek mesaj
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.