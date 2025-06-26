Kağızman'da Yol, Kaldırım ve Kanalizasyon Çalışmaları Devam Ediyor

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Kağızman ilçesinde sürdürülen yol, kaldırım ve kanalizasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kaymakam Okan Daştan, çeşitli alanlarda çalışmaların sürdüğünü ve halkın mağdur olmaması için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Kağızman ilçesinde belediyenin yol, kaldırım ve kanalizasyon çalışmaları devam ediyor.

İstiklal Alanı ve Milli Egemenlik Caddesi'nde başlatılan yol, kaldırım ve kanalizasyon çalışmaları sürüyor.

Çalışmaları inceleyen Kağızman Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Okan Daştan, AA muhabirine, vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Daştan, ilçede birçok alanda aynı anda çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Doğal gaz çalışmaları nedeniyle cadde ve sokaklarımız zarar görmüştü, AK Parti Kars Milletvekilimiz Adem Çalkın'ın yoğun gayretleriyle İller Bankası'ndan sağlanan hibe desteğiyle bu sorunları çözüyoruz. Yıllardır yapılmayan kaldırımlar ve su kanallarını modern bir yapıya kavuşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. Ayrıca sıcak asfalt çalışmaları için de projelerimizi tamamladık, en kısa sürede halkımızın hizmetine sunacağız." dedi.

Kaynak: AA / Ali Çelik - Güncel
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