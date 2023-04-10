Kağızman'da kayısı ağaçları çiçek açtı

KARS Kağızman'da kayısı ağaçları çiçeklerini açtı.

Anadolu Bölgesi'nin kayısı ambarı olarak bilinen Kars'ın Kağızman ilçesinde kayısı ağaçları beyaz çiçeklerini açarken, ilçe adeta beyaza büründü. Çiçek açan kayısı ağaçları, kartpostal görüntüler ortaya çıkarırken, kayısı yetiştiricilerinin 2023 yılının bereketli geçmesi dileklerinde bulundu.

Kağızman'da havaların ısınmasıyla çiçek açan kayısı ağaçları, kartpostallık manzaralar oluşturdu. Aras Nehri yatağında bulunan ve Türkiye'nin kayısı üretimindeki önemli yerlerinden birisi olan Kağızman'daki kayısı bahçelerinde adeta renk cümbüşü yaşanıyor. Kayısı ağaçlarının çiçek açtığını ifade eden kayısı yetiştiricileri, "2023 yılın da Kağızman kayısısı çiçeklerini açtı. Bu yıl Kağızman kayısısından iyi bir rekolte bekliyoruz. Kısa bir soğuk dönemimiz oldu. Ama çok şükür fazla bir etkilenme olmadı. Kağızman kayısısının en büyük özelliklerinden bir tanesi sulu olması ve sofralık olması, alyanak denilen bir çeşide sahibiz. Kağızman kayısısının tadı diğer bölgelere oranlara daha iyi ve daha kalitelidir" dedi.

Öte yandan beyaz çiçekleriyle adeta gelinlikleri andıran kayısı ağaçları Kars-Kağızman karayolu kenarını adeta beyaz bir perdeyle süslüyor.