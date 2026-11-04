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Kağıthane ve Sarıyer'de sağanak yolları göle çevirdi, minibüs çukura düştü

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Kağıthane ve Sarıyer'de sağanak yolları göle çevirdi, minibüs çukura düştü Haber Videosunu İzle
Kağıthane ve Sarıyer'de sağanak yolları göle çevirdi, minibüs çukura düştü
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Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından akşam saatlerinde Kağıthane ve Sarıyer'de sağanak etkili oldu, yolları göle çevirdi. Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşarken Çeliktepe'de toprak bir evin bahçesine doldu, Hürriyet Mahallesi'nde kapalı kasa minibüs çukura düştü.

Doğan Can CESUR / İSTANBUL – KAĞITHANE ve Sarıyer'de, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Aniden bastıran yağış sonrası yollar göle döndü. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) uyarılarının ardından, akşam saatlerinde Kağıthane ve Sarıyer'de sağanak etkili oldu. Edinilen bilgiye göre, aniden bastıran yağış nedeniyle her iki ilçede bazı yollar göle döndü. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı.

SÜRÜCÜLER VE YAYALAR ZOR ANLAR YAŞADI

Yağış nedeniyle ulaşım güçleşirken, sürücüler suyla kaplanan yollardan geçmeye çalıştı. Sağanağa dışarıda yakalanan vatandaşlar da yürümekte güçlük çekti. Çeliktepe'de yağış sonucu yumaşayan toprak bir evin bahçesine doldu.Diğer yandan Kağthane Hürriyet Mahallesi'nde yol yapım çalışması devam eden sokakta yapğış sonrası kapalı kasa minibüs çukura düştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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