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Kağıthane Deresi'nin taştığı Sarıyer Ayazağa'da köprü altında ceset bulundu

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Kağıthane Deresi'nin taştığı Sarıyer Ayazağa'da köprü altında ceset bulundu
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İstanbul Sarıyer Ayazağa'da selin 3'üncü gününde köprü altında ceset bulundu. Sağanağın ardından Kağıthane Deresi'nin taştığı bölgeye sevk edilen itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri, cesedi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

Doğan Can CESUR / İSTANBUL – SARIYER Ayazağa'da selin 3'üncü gününde köprü altında ceset bulundu. Olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, cesedi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

Sağanağın ardından Kağıthane Deresi'nin taştığı Ayazağa Mahallesi'nde, köprü altında ceset bulundu. Bölgeye sevk edilen itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. Cesedin bulunduğu yerden çıkarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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