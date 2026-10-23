Kağıthane'de vurulan taksi şoförü Eser Aktaş'ın saldırı anları kamerada yer aldı

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KAĞITHANE'de park halindeki araçta silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden taksi şoförü Eser Aktaş'ın (44) vurulmasının ardından yaşananlara ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sağlık ekiplerinin Aktaş'a aracın içerisinde müdahale ettiği ve çevredeki kişilerin panik yaşadığı anlar yer aldı.

Olay, 21 Ekim Çarşamba günü saat 16.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 34 CRC 369 plakalı aracın şoför koltuğunda oturan Eser Aktaş, yaya olarak gelen saldırganın silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ARAÇ İÇERİSİNDEKİ MÜDAHALE VE PANİK KAMERADA

Saldırının ardından yaşananlara ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sağlık ekiplerinin şoför koltuğundaki Aktaş'a araç içerisinde müdahale ettiği anlar yer aldı. Aracın çevresindeki kişilerin yaşadığı panik ve polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları da cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

ESKİ EŞİ ADINA KAYITLI ARAÇTA VURULMUŞ

Polis ekiplerinin araştırmasında, Aktaş'ın taksi şoförü olduğu, saldırıya uğradığı aracın ise eski eşi Ebru Y. adına kayıtlı olduğu tespit edildi. Aktaş'ın toplam emniyete 16 geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. Yapılan ilk kontrollerde Aktaş'ın sağ elinde ve göğsünde 1'er olmak üzere toplam 2 mermi girişi olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının çalışmalarının ardından Aktaş'ın cenazesi ambulansla hastane morguna götürüldü.

ÇALINTI MOTOSİKLET VE TABANCA BULUNDU

Görgü tanıklarının ilk ifadelerine göre, yaya olarak gelen saldırganın, Aktaş'a ateş ettikten sonra yine yaya olarak uzaklaşıp motosiklete binip olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri, şüphelilerin kaçarken kullandığı değerlendirilen 41 ABD 024 plakalı motosikleti Merkez Mahallesi'ndeki yeşillik alanda terk edilmiş halde buldu. Şase numarasından yapılan sorgulamada motosikletin Küçükçekmece'den çalıntı kaydıyla arandığı tespit edildi. Motosikletin yanındaki çalılık alanda ise saldırıda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis ekiplerinin saldırının nedenini belirlemek ve şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı