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Kağıthane'de Trafik Kavgası: Otobüs Şoförü Bıçakla Sürücüye Yürüdü

Kağıthane'de Trafik Kavgası: Otobüs Şoförü Bıçakla Sürücüye Yürüdü
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Kağıthane'de bir özel halk otobüsü şoförü, kendisine yol vermediği gerekçesiyle diğer bir sürücüye bıçakla saldırmaya çalıştı. Olay, trafikte yaşanan gerginlik sonrası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kağıthane'de İETT'ye bağlı özel halk otobüsü şoförünün kendisine yol vermediği gerekçesiyle araç sürücüsünün üzerine bıçakla yürümesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

D-100 kara yolu Çağlayan mevkisinde aracıyla Mecidiyeköy istikametine ilerleyen sürücü ile arkasından gelen 34 HO 2107 plakalı özel halk otobüsünün şoförü arasında trafikte gerginlik yaşandı.

Elinde bıçakla araçtan inen otobüs şoförü, kendisine yol vermediğini öne sürdüğü sürücüye yöneldi.

Başka bir otomobil sürücüsünün müdahale etmesi üzerine otobüs şoförü aracına geri döndü.

Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

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Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
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