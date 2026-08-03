Haberler

Kağıthane'de Dehşet: Uyuşturucu Bağımlısı Kardeş Ablasını Yaraladı

Kağıthane'de Dehşet: Uyuşturucu Bağımlısı Kardeş Ablasını Yaraladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kağıthane'de uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Mert Burak G., para vermediği için tartıştığı ablası Hülya G.'ye soda şişesiyle saldırdı. Kırılan şişe nedeniyle iki elinden yaralanan Hülya G., kardeşinden şikayetçi olmazken, Mert Burak G.'nin daha önce 7 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

KAĞITHANE'de uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mert Burak G. (28), para vermediği gerekçesiyle ablası Hülya G. (37) ile tartıştı. İddiaya göre, Hülya G. kardeşinin elindeki soda şişesini zarar vermemesi için almaya çalıştı. Şişenin kırılmasıyla kanlar içinde kalan Hülya G. ellerinden yaralandı. Yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 1 Ağustos Cumartesi günü saat 08.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mert Burak G., ablası Hülya G.'den para istedi. Para vermek istemeyen ablasıyla arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. İddiaya göre Mert Burak G.'nin elindeki soda şişesini hem kendisine hem de çevresine zarar vermemesi için almaya çalışan Hülya G. müdahale ettiği sırada şişe kırıldı. Kırılan cam nedeniyle Hülya G. iki elinden de yaralandı.

'GEL OĞLUM' DİYEREK SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Olay sırasında abla kardeşini 'Gel oğlum' diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada yanlarında bulunan başka bir kişi de kolundan çekerek Mert G.'yi sokaktan götürmeye çalıştı. Yaşanan arbedenin ardından Mert Burak G. sokaktan uzaklaştı.

KIRIK CAM PARÇALARIYLA ELİNDEN YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hülya G., hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Kardeşinden şikayetçi olmadığını da belirten Hülya G.'nin ifadesi sonrası polis ekipleri işlem başlatırken, Mert Burak G.'nin, poliste daha önceden 'Kasten yaralama', 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Uyuşturucu madde ticareti' ve 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından toplam 7 kaydının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Enflasyon rakamları belli oldu

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti

Milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren zam oranı netleşti

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı

Gözaltındaki Erdal Beşikçioğlu'yla ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Tatlıses manevi kızını evlendiriyor: İsteme töreninde düğün tarihi de belli oldu

İbrahim Tatlıses’in evinde mutlu gün: Manevi kızını bizzat verdi

Manisa'daki kazıda heyecan verici keşif

Heyecanlandıran keşif! Tam 2 bin 500 yıllık
Umman açıklarında seyreden tankerin yakınında şüpheli patlama

Umman açıklarında seyreden tankerin yakınında şüpheli patlama
Henüz 14 yaşındaydı: Ehliyetsiz kullandığı motosiklet sonu oldu

Henüz 14 yaşındaydı: Çok sevdiği motosikleti sonu oldu
AK Parti'den Ertuğrul Özkök'e tepki: Akıl ve izan yoksunluğu! Ahlaki bir sefalet

AK Parti'den Ertuğrul Özkök'e tepki
Dembele gözlerden uzak tuttuğu eşiyle fotoğraf paylaştı, beğeni butonu çöktü

Sır gibi sakladığı eşiyle fotoğraf paylaştı, beğeni butonu çöktü
Galatasaray'da neler oluyor? Osimhen'den Yunus'un ağzını açıkta bırakan hareket

Milyonları endişelendiren görüntü! Yunus'a dikkat