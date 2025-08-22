Kağıthane'de Kurşunlama Olaylarına Operasyon: İki Şüpheli Tutuklandı

Kağıthane'de Kurşunlama Olaylarına Operasyon: İki Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane'de balistik inceleme sonucunda kurşunlama olaylarında kullanılan silahların parçalarının değiştirildiği tespit edildi. Şüpheliler, evlerinde ele geçirilen ruhsatsız tabancalarla birlikte yakalandı. Toplamda 19 yıl 7 ay hapis cezası bulunan iki kişi tutuklandı.

KAĞITHANE'de kurşunlama olaylarında kullanılan silahların balistik incelemesinde iğne ve namlu kısımlarının değiştirildiği tespit edildi. Şüphelilerin Fatih'teki adresine operasyon yapan polis 2 kişiyi yakaladı. Evde 6 ruhsatsız tabanca ve silah tamir işlemlerinde kullanılan aletler ele geçirildi. İki şüphelinin toplamda 19 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede meydana gelen kurşunlama olaylarıyla ilgili ele geçirilen tabancaları balistik incelemeye gönderdi. Sonuçlara göre tabancaların iğne ve namlu kısımlarının değiştirilip tekrar kullanılmak üzere piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, şüphelilerin Fatih Haseki Sultan Mahallesi'nde bulunan adreslerine operasyon düzenledi.

TOPLAMDA 19 YIL 7 AY HAPİS CEZALARI ÇIKTI

Evde bulunan B.C.S. ve A.T.P. Kağıthane polisi tarafından yakalandı. Yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 1 adet sürgü kapağı ve 4 adet namlu geçirildi. Ayrıca 12 adet fişek ile silah yapım ve tamir işlemlerinde kullanılan çok sayıda el aleti bulundu. Yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamalarında, B.C.S. isimli şüphelinin '6136 SKM' ve 'Güveni Kötüye Kullanma' suçlarından 5 yıl 6 ay, A.T.P. şüphelinin ise 'Otodan Hırsızlık', 'Kapkaç' ve 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçlarından 14 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan A.T.P. ve B.C.S. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Birleşmiş Milletler, Gazze'de kıtlık ilan etti

İsrail mezalimi yüzünden Ortadoğu'da bir ilk gerçekleşti
Suriye yeni banknotlar basıyor! Esad'la birlikte 2 sıfır da gidecek

Komşu yeni banknotlar için düğmeye bastı! Bir taşla 2 kuş vuracaklar
İstanbul ve Ankara dahil 10 ilde seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi

10 ilde kapsamlı seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi
Aykut Kocaman ile buluşan Baroni gözyaşlarını tutamadı! Yanına o formayla gitti

Gözyaşlarını tutamadı! Aykut Kocaman'la buluşmaya o formayla gitti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıcak hava yürüyüşü engelledi, Hülya Avşar evdeki doğal halini paylaştı

Sıcaktan bunalan Hülya Avşar, doğal halini paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.