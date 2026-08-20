Kağıthane'de İskele Kazası: 4 İşçi Kurtarıldı
Kağıthane'de bir inşaatın 10. katında iskelenin kırılması sonucu mahsur kalan 4 işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İşçiler, binaya bağlı halatlarla güvene alınarak yardım bekledi ve olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kağıthane'de bir inşaatın onuncu katında iskelenin kırılması sonucu mahsur kalan 4 işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İmrahor Caddesi'ndeki inşaatın onuncu katında, işçilerin üzerinde bulunduğu iskele henüz belirlenemeyen nedenle kırıldı.
İskelenin kırılmasıyla burada çalışan 4 işçi, kendilerini binaya bağlı halatlarla güvene alarak yardım bekledi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İşçiler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden kurtarıldı.
Öte yandan işçiler mahsur kaldıkları anı, cep telefonu kamerasıyla kaydetti.