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Kağıthane'de 104 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi: 2 Gözaltı

Kağıthane'de 104 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi: 2 Gözaltı
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İstanbul Kağıthane'de bir iş yerine düzenlenen narkotik operasyonunda 104 kilogram uyuşturucu madde ve sentetik ecza üretiminde kullanılan bir baskı makinesi ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Operasyon, ihbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 Ağustos'ta gerçekleştirildi.

Yılmaz OKUR/İSTANBUL KAĞITHANE'DE bir iş yerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı alan polis, düzenlediği operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 104 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kağıthane'de bir iş yerinde uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığı ihbarını alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerine 7 Ağustos'ta operasyon düzenledi. Operasyonda 104 kilo uyuşturucu madde ve sentetik ecza maddesi üretmekte kullanılan 1 adet baskı makinesi ele geçirildi. Ayrıca operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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