Kağıthane'de 104 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi: 2 Gözaltı

Yılmaz OKUR/İSTANBUL KAĞITHANE'DE bir iş yerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı alan polis, düzenlediği operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 104 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kağıthane'de bir iş yerinde uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığı ihbarını alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerine 7 Ağustos'ta operasyon düzenledi. Operasyonda 104 kilo uyuşturucu madde ve sentetik ecza maddesi üretmekte kullanılan 1 adet baskı makinesi ele geçirildi. Ayrıca operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı