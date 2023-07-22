Kağıthane'de Buzdolabı Yangınında 7 Kişi Dumandan Etkilendi

KAĞITHANE'de, 7 katlı binanın 4'üncü katındaki bir dairede buzdolabının alev alması sonucu çıkan yangında 1'i çocuk 7 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri hatalı park yüzünden yangın yerine ulaşmakta zorluk çekti.

Gürsel Mahallesi Denizmen Sokak'taki 7 katlı binanın 4'üncü katında saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir dairedeki buzdolabı elektrik kontağı yüzünden alev aldı. Durumu fark eden daire sakinleri alevleri söndürmeye çalışırken yangın bir anda büyüdü. Alevlerin tüm daireyi sarması üzerine kendilerini dışarı atan daire sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.